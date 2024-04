En attendant les données sur l'inflation américaine demain et la décision de la BCE en matière de politique monétaire jeudi, le CAC40 évolue dans le rouge aujourd'hui, impacté notamment par le compartiment du luxe.



Thalès cède 2.7%, Hermès 1.6%, Essilor et Airbus 1.5%, Saint Gobain 1.3% et LVMH 1.2%. A l'opposé, Téléperformance grimpe de 2.8%, Eurofins s'adjuge 1.6%, Pernod Ricard 1.1% et Renault 1%.



Aucune statistique n'est attendue aujourd'hui.



Graphiquement, le mouvement de consolidation se poursuit. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuel, l'indice CAC40 pourrait rapidement retourner vers ses récents plus bas.