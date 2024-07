En attendant les décisions des banques centrales cette semaine (BoJ, Fed et BoE), la bourse de Paris repart finalement à la baisse, une nouvelle fois alourdie par le luxe.

Après un plus haut à 7547 points en début de séance, le CAC40 cède désormais 0.4% à 7487 points.



Aucune statistique n'est au programme aujourd'hui.



Du côté des valeurs, Unibail progresse de 2.4%, STM récupère 1.4%, ArcelorMittal 1.2% et Essilor 1% tandis qu'Hermès perd 2.9%, Stellantis 2.1%, Vinci 1.7% et Saint Gobain 1.6%.



Graphiquement, le CAC40 reste pour le moment en phase de reprise technique. On suivra désormais la sortie des 7444/7573 points pour agir.