CAC 40 : Dans le rouge en ce début de semaine

Par Le 05 août 2024 à 08:00Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager Négative sous les 7168 PTS Objectif de cours: 7000 PTS La Bourse de Paris a fortement reculé de 1,61% vendredi à 7252 points, terminant à son plus bas niveau depuis novembre, plombée comme le reste des marchés mondiaux par les craintes que l'économie américaine ralentisse fortement face aux taux d'intérêt élevés. Sur la semaine, l'indice a perdu 3,54%, sa pire performance depuis la semaine suivant la dissolution de l'Assemblée nationale en juin. Coté valeurs, Danone a gagné 2.88%, Engie 2.79%, Axa 1.41%, Sanofi 1.18% et Veolia 0.50%. Tandis que Societe Generale a cédé 5.93%, STMicroelectronics 5.63%, Credit Agricole 5.62%, Schneider Electric 4.77% et Accor 4.70 Outre-Atlantique, vendredi le taux de chômage a augmenté plus que prévu à 4,3% en juillet contre 4,1%, et seulement 114.000 emplois ont été créés, contre 179.000 le mois d'avant (un chiffre révisé en forte baisse) et 185.000 prévus. Sur le front macroéconomique, les indices PMI des services des grandes économies sont attendues tout au long de la journée, accompagnés de l'indice ISM des services aux Etats-Unis (16h00). Aujourd'hui, le CAC40 devrait ouvrir en forte baisse de 2.29% proche des 7050 points. Techniquement, la dynamique reste dégradée. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, les objectifs baissiers seraient fixés à 7050 voire 7000 points par extension. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

