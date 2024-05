Malgré les records de Wall Street hier, les places européennes évoluent en territoire négatif ce matin, affectées notamment par le repli des valeurs liées à l’énergie et le secteur automobile.

Le CAC40 perd actuellement 0.51% à 8197 points et le S&P500 gagne 0.1% en préouverture.



Sur le front des valeurs, Téléperformance progresse de 1.1%, ArcelorMittal de 1% et Axa et 0.8%. A l'opposé, Stellantis perd 1.5%, Michelin 1.3%, Total 1.2%, Saint Gobain et Schneider Electric 1.1%.



Concernant les rendez-vous macroéconomiques, les inscriptions hebdomadaires au chômage, les prix à l’importation, l’indice PhillyFed, les permis de construire et les mises en chantier seront publiés à 14h30, la production industrielle à 15h15.



En données horaires, pas de changement, on attendra la sortie des 8186/8259 points.