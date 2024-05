Malgré les nouveaux records de Wall Street à l'ouverture, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.63% à 8188 points hier, au lendemain d'un record en clôture, pénalisée notamment par Safran (-1.84%), Schneider Electric (-1.58%), Total (-1.5%).

A l'opposé, ArcelorMittal s'est adjugée 2.96%, Kering 1.3ù, Thalès 0.94% et Publicis 0.71%.



Côté macro, les inscriptions hebdomadaires au chômage étaient inférieures à la semaine dernière (222K contre 232K précédemment), les prix à l'importation ont bondi de 0.9% (consensus 0.2% contre 0.6% le mois dernier). En revanche, les permis de construire et les mises en chantier étaient sous les attentes, à respectivement 1.44M et 1.36M, la production industrielle stagne et l'indice PhillyFed retombe à 4.5 (15.5 le mois dernier).

Outre-Atlantique, les records absolus ont finalement laissé place à quelques prises de bénéfices avant les 3 sorcières. Le Dow Jones a clôturé en baisse de 0.1% à 39869 points, le S&P500 a reculé de 0.21% à 5297 points tout comme le Nasdaq100.

Ce matin, les contrats Futures laissent présager d'une baisse initiale de 0.25% pour le CAC40.

La production industrielle chinoise était meilleure que prévu (+6.7% contre +4.5% précédemment), le taux de chômage retombe à 5% (5.2% précédemment) mais les ventes au détail ne progressent que de 2.3% (consensus 3.7% contre 3.1% le mois dernier).

L'indice Core CPI sera publié à 11h en zone euro et les indicateurs avancés à 16h aux Etats-Unis.



En données horaires, la consolidation se poursuit. En l'absence de réaction positive à l'ouverture, l'indice CAC40 pourrait subir de nouveaux dégagements en direction des 8121 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 100 heures.