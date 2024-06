Après avoir récupéré 1.34% hier, le CAC40 repart à la baisse pour cette séance de compensation, pénalisé notamment par le repli de Wall Street et des indices PMI sous les attentes en zone euro.

Ils sont ressortis à respectivement 45.6 pour le manufacturier et 52.6 pour les services (contre 47.3 et 53.2 le mois dernier).

Ils étaient également sous les attentes en France (45.3 et 48.8) mais aussi en Allemagne (46.4 et 53.5).



Ces mêmes indices seront publiés à 15h45 aux Etats-Unis puis les ventes de logements existants et les indicateurs avancés à 16h.



La bourse de Paris recule actuellement de 0.41% à 7631 points et le S&P500 cède 0.2% en préouverture.



Techniquement, pas de changement, on suivra la sortie des 7622/7686 points pour agir. Un biais baissier restera pour le moment privilégié dans une logique de prudence.