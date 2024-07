En baisse de 1% à la mi-séance sur fond d'incertitudes avant le deuxième tour des législatives, la bourse de Paris a finalement limité ses pertes et clôturé en repli de 0.3% à 7538 points hier.



Téléperformance a gagné 4.13%, STM 2.32%, Renault 1.76%, Unibail 1.21% et Engie 0.98% tandis que Michelin a cédé 3.1%, Eurofins 2.74%, Stellantis 2.29%, Kering 1.98% et L'Oréal 1.6%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice CPI est ressorti en hausse de 2.5% en rythme annuel en juin, contre 2.6% le mois dernier en zone euro.

Outre-Atlantique, les indices américains ont terminé à leur zénith, après les propos de Jerome Powell. Le président de la Fed a indiqué que l'inflation avait fait des progrès et qu'il restait partagé entre la crainte de réduire les taux trop vite et celle d'attendre trop longtemps.

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.41% à 39331 points, le S&P500 a gagné 0.62% à 5509 points, établissant ainsi un nouveau record et le Nasdaq100 s'est adjugé 1.01% à 20011 points.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.5% ce matin, avant les indices PMI services en zone euro et l'indice PPI.

En données horaires, le marché parisien poursuit son mouvement de consolidation. On continuera de suivre la sortie des 7456/7725 points pour agir.