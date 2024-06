Dans le sillage des valeurs technologiques et du luxe, le CAC40 s’inscrit actuellement en hausse de 0.37% à 8040 points, en attendant la décision de la BCE sur les taux à 14h15 et la conférence de presse de Christine Lagarde à 14h45.

Si une baisse de 25 points de base semble largement anticipée, le rythme et l’ampleur des futurs assouplissements monétaires restent incertains.



Sur le plan macroéconomique, les ventes au détail reculent de 0.5% en zone euro (consensus -0.2% contre +0.8% le mois dernier). Les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale américaine seront publiées à 14h30.



Dans le palmarès, Edenred gagne 3.7%, Kering 2.4%, Cap Gemini 1.8%, STM et LVMH 1.3% alors que Renault perd 1.3%, Vinci 1.1%, Carrefour 1% et Eurofins 0.8%.



Comme évoqué dernièrement, seule la sortie des 7914/8072 points permettra de renouer avec une dynamique affirmée.