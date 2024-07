CAC 40 : De bonnes dispositions à l'ouverture

Par Le 29 juillet 2024 à 08:01Par Laurent Polsinelli Partager Positive au dessus de 7430 PTS Objectif de cours: PTS Après trois séances consécutives de baisse et une incursion sous les 7400 points, la bourse de Paris a repris des couleurs vendredi dernier et clôturé en nette hausse de 1.22% à 7517 points. Elle cède néanmoins 0.22% sur la semaine écoulée (-2.46% la semaine précédente).

La tendance a notamment été soutenue par le compartiment du luxe, suite aux bons résultats de Hermès (3.39%).

Essilor a bondi de 7.39%, Saint Gobain a gagné 4.22%, Dassault Systèmes 3.63%, Vinci 3.39%, Téléperformance 3.17%, Eurofins 3%, Kering 2.18% et Safran 1.95% tandis que STM a perdu 3.88%, Stellantis 3.08%, Unibail 2.62% et Cap Gemini 2.45%. Les indices américains ont également rebondi après un indice PCE à 2.5% (2.6% pour l'indice Core).

Le Dow Jones a engrangé 1.64% à 40589 points, le S&P500 a gagné 1.11% à 5459 points et le Nasdaq100 1.03%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi poursuivre son mouvement de reprise, en l'absence de publication macroéconomique majeure.

Les contrats Futures suggèrent un gain initial de 0.4%.



En données horaires, le marché parisien a amorcé une reprise technique sur la zone des 7340 points. Ce dernier devra désormais déborder les 7572 points pour poursuivre sur sa lancée en direction des 7660 points. Partager Laurent Polsinelli Analyste Senior Responsable Indices & Produits dérivés

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.