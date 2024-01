Après un début de séance baissier dans le sillage des cours pétroliers et du secteur du luxe, la bourse de Paris a redressé la barre hier en deuxième partie de séance, profitant de la bonne orientation de Wall Street et de la détente des rendements obligataires. L'indice CAC40 a finalement clôturé en hausse de 0.4% à 7450 points.



Du côté des valeurs, Airbus s'est adjugée 2.51%, Kering 1.86%, Essilor 1.84%, Téléperformance 1.69%, Pernod Ricard 1.53% tandis que Total a cédé 3.12% et Legrand 0.28%.



Les indices américains ont quant à eux nettement rebondi avant les données sur l'inflation américaine jeudi (CPI anticipé en hausse de 3.2% sur un an) et le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels vendredi, avec JPMorgan Chase, Bank of America et Wells Fargo.

Le Dow Jones a terminé en hausse de 0.58% à 37683 points, le S&P500 a progressé de 1.41% à 4763 points et le Nasdaq100 de 2.2%.



La séance sera encore peu animée en termes de publications macroéconomiques (production industrielle allemande, taux de chômage en zone euro et balance commerciale américaine) et le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.3%.



En données horaires, l'indice devrait sortir par le haut de la zone des 7350/7455 points et rallier les 7485 points. Au-delà, le rebond pourrait ramener l'indice vers les 7500/7535 points.