Porté par le rebond du luxe, le CAC40 a effacé ses pertes de mardi et terminé en hausse de 0.87% à 8006 points hier, en attendant le verdict de la Banque centrale européenne en matière de politique monétaire.

Les statistiques américaines ont quant à elles rassuré, avec notamment moins de créations d'emplois dans le secteur privé (152K contre 188K le mois dernier), ravivant les espoirs d'une baisse de taux par la Fed en septembre (probabilité 68%).

L'indice ISM services était également meilleur que prévu (53.8 contre 49.4 précédemment).



Du côté des valeurs, STM a engrangé 3.01%, Hermès 2.5%, LVMH 2.39%, Schneider Electric 1.85% et Cap Gemini 1.59% alors que Téléperformance a perdu 2.1%, ArcelorMittal 1.93%, Société Générale 1.61% et Crédit Agricole 1.32%.



Les indices américains ont aussi terminé dans le vert, une nouvelle fois soutenus par le compartiment des technologiques. Le Nasdaq100 s'est adjugé 2.04%, le S&P500 a progressé de 1.18% à 5354 points et le Dow Jones de 0.25% à 38807 points.

La bourse de Paris devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.2% ce matin.

Les ventes au détail seront publiées en zone euro à 11h, la décision de la BCE à 14h15, les inscriptions hebdomadaires au chômage et la balance commerciale américaine à 14h30 et la conférence de presse de Christine Lagarde débutera à 14h45.



En données horaires, on continuera de surveiller la sortie des 7914/8072 points pour agir.