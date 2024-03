Après une succession de records tout au long de la semaine, la bourse de Paris a rendu l'intégralité de ses gains pour la cette séance de compensation vendredi, dans le sillage de statistiques décevantes et de la mauvaise orientation de Wall Street.

Le CAC40 a clôturé en timide hausse de 0.04% à 8164 points, à contre courant de l'Europe mais il réalise néanmoins une performance hebdomadaire de 1.7%.



Côté valeurs, Stellantis s'est adjugée 2.54%, Alstom 2.16%, BNP Paribas 1.59%, Airbus 1.5% et Michelin 1.13% alors que STM a cédé 3.44%, Unibail 1.71%, LVMH 1.2% et L'Oréal 1.13%.



Concernant les statistiques, les prix à l'importation progressent comme prévu de 0.3% aux Etats-Unis, l'indice Empire State manufacturier rechute à -20.9, celui du Michigan à 76.5 (76.9 le mois dernier) et la production industrielle gagne 0.1% (-0.5% précédemment).

Toujours impactés par les récentes données sur l'inflation légèrement au-dessus des attentes, les indices américains ont de nouveau cédé du terrain en attendant la réunion de la Fed sur les taux. Le Dow Jones a perdu 0.49% à 38714 points, le S&P500 a cédé 0.65% à 5117 points et le Nasdaq100 1.15%.

Le CAC40 devrait néanmoins reprendre des couleurs et ouvrir autour des 8200 points.

Techniquement, pas de changement, on suivra de près la sortie des 8150/8218 points pour agir.