En attendant la décision de la BCE sur les taux jeudi, les places européennes ont débuté la semaine sur une note positive, sur fond d’anticipation d’une baisse de 25 points de base à l’issue de la réunion.

Après un plus haut à 8072 points à l'ouverture, le CAC40 a pour sa part clôturé en timide hausse 0.06% à 7998 points, les gains s'étant nettement réduits en fin de journée après les données macroéconomiques américaines et le plongeon des cours pétroliers.

L’indice Final PMI manufacturier est ressorti à 47.3 en zone euro (contre 47.4 précédemment). Il était à 51.3 aux Etats-Unis (contre 50.9 en première estimation) mais l’ISM manufacturier recule à 48.7 (contre 49.2) et les dépenses de construction étaient en baisse de 0.1% (-0.2% le mois dernier).



Au niveau des valeurs, Carrefour a gagné 2.67%, Téléperformance 2.25%, Publicis 1.95%, Orange 1.77% et Kering 1.56% tandis que Total a perdu 1.63%, Société Générale 1.55%, Dassault Systèmes 0.73% et L'Oréal 0.63%.

Outre-Atlantique, les indices ont terminé en ordre dispersé alourdis par les valeurs cycliques. Le Dow Jones a perdu 0.3% à 38571 points, le S&P500 a grappillé 0.11% à 5283 points et le Nasdaq100 a engrangé 0.35%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en baisse de 0.2% dans un contexte de prudence.

Peu de statistiques au programme, l'enquête JOLTS et les commandes industrielles seront publiées à 16h.



Graphiquement, l'indice parisien fait preuve d'indécision et oscille dans la zone des 7914/8072 points. On attendra la sortie de ce range pour agir.