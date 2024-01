En l'absence de nouveau catalyseur, les places européennes ont terminé dans le vert pour la dernière séance de l'année, malgré la légère baisse de Wall Street, les opérateurs surfant toujours sur les anticipations de prochaines baisses de taux. Le CAC40 a néanmoins subi quelques dégagements en fin de journée et a finalement terminé en hausse de 0.11% à 7543 points, soutenu par la santé et le luxe. Les volumes de transactions sont néanmoins restés très faibles en cette période de fête, moins de 1.4 milliards d'euros ayant été échangés sur les principales composantes de la cote.



Sanofi a gagné 0.56%, Hermès 0.42%, Saint Gobain 0.41%, Alstom 0.37% et LVMH 0.36% tandis que Téléperformance a cédé 1.53%, ArcelorMittal 0.85%, Renault 0.65% et STM 0.58%.



Les indices américains ont quant à eux marqué une pause, le Dow Jones s'est effrité de 0.05% à 37689 points, le S&P500 a perdu 0.28% à 4769 points et le Nasdaq100 0.43%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait néanmoins entamé 2024 sur une note positive (+0.3%), après un indice Caixin PMI manufacturier meilleur que prévu en Chine (50.8 contre 50.7 le mois dernier).

Les indices Final PMI manufacturier seront publiés en zone euro ce matin, puis aux Etats-Unis à 15h45 et les dépenses de construction à 16h.

Graphiquement, la consolidation horizontale perdure au sein du range 7528/7653 points. Nous maintenons un biais baissier sous les 7605 points.