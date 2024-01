Toujours portée par les anticipations de prochaines baisses de taux, la bourse de Paris a terminé en forte hausse de 1.05% à 7465 points, soutenue en fin de séance par la remontée des valeurs du luxe.

Téléperformance a gagné 4.85%, Cap Gemini 3.89%, Airbus 3.7%, Dassault Systèmes 3.43% et Saint Gobain 2.86% tandis que Renault a cédé 2.9%, Përnod Ricard 1.92%, Kering 1.2% et Stellantis 0.78%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, après les premiers résultats des banques américaines.

JPMorgan a perdu 0.7%, Wells Fargo 3.34%, Bank of America 1.06% alors que Citigroup a gagné 1.04%.

A la clôture, le Dow Jones perdait 0.31% à 37592 points, le Nasdaq100 et le S&P500 grappillaient respectivement 0.07% et 0.08%.



Ce matin, le CAC40 progresse néanmoins de 0.2% en préouverture, avant la production industrielle en zone euro à 11h et Wall Street restera fermée pour le Martin Luther King Day.



Graphiquement, l'indice parisien devrait tenter de sortir par le haut de la zone des 7350/7480 points. Le débordement des 7480 points semble de bon augure pour une poursuite du rattrapage en direction des 7500/7535 points.