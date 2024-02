Les places européennes ont terminé en ordre dispersé vendredi, après avoir mal accueilli les données sur l'emploi américain, qui confirment qu'il est prématuré d'abaisser les taux. Le taux de chômage est ressorti en hausse de 3.7% (consensus 3.8%), avec 353K créations d'emplois (187K attendu et 333K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.6% (0.4% précédemment).

Le CAC40 a ainsi très nettement réduit ses gains et terminé en timide hausse de 0.05% à 7592 points.



Du côté des valeurs, Edenred a gagné 2.65%, Renault 2.62%, Stellantis 2.29%, Hermès 2.07% et Saint Gobain 1.64% tandis que Dassault Systèmes a cédé 2.57%, Sanofi 2.71%, Eurofins 1.4% et Total 1.29%.



Les indices américains ont quant à eux clôturé en nette hausse, dans le sillage de Meta (+20.29%), Amazon (+7.89%). Le Nasdaq100 s'est adjugé 1.72%, le S&P500 1.07% à 4958 points et le Dow Jones a gagné 0.35% à 38654 points.

Aujourd'hui, les opérateurs prendront connaissance des indices Final PMI services en zone euro à 10h puis de l'indice PPI à 11H. Outre-Atlantique, l'indice Final PMI services et l'ISM services seront publiés à 15h45 et 16h. Dans cette attente, le CAC40 devrait ouvrir non loin de l'équilibre.



En données horaires, nous maintenons pour le moment un biais baissier sous la zone des 7653 points, avec les 7553 points en ligne de mire.