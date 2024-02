A l'issue d'une séance volatile, les places européennes ont terminé la semaine en ordre dispersé, dans le sillage des nombreux résultats d'entreprises. Le CAC40 a pour sa part perdu 0.24% à 7647 points, gagnant néanmoins 0.73% sur la semaine.



Sur le front des valeurs, Hermès s'est adjugée 4.8%, STM 2.02%, Vivendi 1.47%, Stellantis 1.45% et Renault 1.42% tandis que L'Oréal a décroché de 7.58%, BNP Paribas a cédé 2.02%, Engie 2% et Veolia 1.87%.



Les indices américains ont quant à eux accéléré à la hausse en fin de séance, après la révision à la baisse de l'inflation pour décembre. Les prix à la consommation n'ont progressé que de 0.2% contre 0.3% précédemment.

Le Dow Jones a terminé en repli de 0.14% à 38671 points mais le S&P500 a gagné 0.57% à 5026 points et le Nasdaq100 1.01%.



En l'absence de statistique aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.3%.

Il faudra attendre demain pour prendre connaissance aux Etats-Unis des prix à la consommation pour janvier.



D'un point de vue graphique, l'indécision reste forte, l'indice évoluant depuis fin janvier dans la zone des 7553/7702 points. A plus court terme, le sens de sortie des 7610/7702 points pour donner une première indication sur l'orientation à venir.