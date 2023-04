Paris (awp/afp) - La Bourse de Paris a légèrement avancé de 0,32% lundi, plus réservée que la semaine passée face à une flambée des prix du pétrole.

L'indice vedette CAC 40 a progressé de 23,57 points à 7.345,96 points et revient tout proche de son record historique au-dessus des 7.400 points atteint début mars.

La semaine passée, la cote parisienne a réalisé sa meilleure performance hebdomadaire depuis début janvier (+3,59%) pour conclure son meilleur trimestre (+13,11%) depuis fin 2020.

L'annonce dimanche de huit grands pays exportateurs d'hydrocarbure, dont l'Arabie saoudite, l'Irak, l'Algérie, les Emirats, Oman et le Koweït, de réduire dès le mois de mai de leur production a été "une surprise" pour les marchés, selon Clémence de Rothiacob, gérante chez Richelieu Gestion.

La Russie a aussi annoncé prolonger la réduction de sa production de pétrole brut de 500.000 barils par jour jusqu'à la fin de l'année.

En réaction, les cours du pétrole bondissaient de plus de 6% lundi vers 18H00, le Brent de mer du Nord dépassant les 84 dollars le baril.

Cette tendance "va raviver les tensions inflationnistes", s'inquiète Clémence de Rothiacob. "C'est une mauvaise nouvelle pour l'Europe et les Etats-Unis car cela devrait renforcer la volonté des banques centrales de continuer à avoir cette politique de resserrement monétaire".

Un contraste par rapport aux dernières anticipations des marchés: "Compte tenu des problèmes sur les banques et des données d'inflation plutôt rassurantes, on s'était dit qu'on aurait plus rapidement" un changement de direction de la politique de la Réserve fédérale américaine, commente Clémence de Rothiacob.

Les banques restent en vert

La crise bancaire, qui a secoué les marchés en mars, est complètement effacée pour l'indice CAC 40 mais pas encore pour les actions des banques. Elles sont encore en nette baisse par rapport à leur valorisation du début d'année, mais continuent de remonter la pente.

Société Générale a progressé de 2,48% à 21,30 euros, BNP Paribas de 1,07% à 55,80 euros et Crédit Agricole de 0,67% à 10,47 euros.

Les valeurs pétrolières carburent

TotalEnergies a signé la meilleure performance du CAC 40, montant de 5,89% à 57,56 euros l'action grâce au rebond des prix du pétrole.

Sur l'indice élargi SBF 120, CGG a pris 6,46% à 0,76 euro, Vallourec 2,80% à 11,95 euros et Technip Energies 4,60% à 20,56 euros.

afp/rp