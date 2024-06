Après les turbulences de la veille, en raison des résultats des élections européennes et de la dissolution de l’Assemblée nationale, les places européennes ont ouvert en territoire positif ce matin et évoluent désormais en ordre dispersé. Le CAC40 grapille pour sa part 0.03% à 7896 points, les opérateurs limitant les initiatives avant l’inflation américain et la Fed demain.

Aucune statistique n’est au programme aujourd’hui.

Du côté des valeurs, Edenred gagne 1.1%, Legrand 0.9% et Sanofi 0.8% tandis qu'Unibail perd 1.7%, Engie 1.6% et Crédit Agricole 1.5%.



Graphiquement, l’indice parisien fait preuve de nervosité. On maintiendra pour le moment un biais baissier dans une logique de prudence.