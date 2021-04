En attendant l'inflation américaine, les marchés boursiers ne se mouillent pas

Paris (awp/afp) - Les investisseurs restaient prudents lundi autant sur les marchés européens qu'à Wall Street, dans l'attente de chiffres sur l'inflation américaine mardi et des résultats trimestriels d'entreprises, dont la saison débute cette semaine aux Etats-Unis.

Les bourses européennes ont fini en baisse: Paris a perdu 0,13%, tout comme Francfort, tandis que Londres a reculé de 0,39%. Milan a pour sa part légèrement progressé de 0,11%. A Zurich, le SMI a perdu 0,51%.

"Le volume des échanges est en baisse", constate Andreas Lipkow, analyste pour Comdirect.

En conséquence, "la moindre annonce ou prise de position sur le marché peut avoir des conséquences assez importantes" et "il suffit de peu pour passer du vert au rouge", explique à l'AFP Andrea Tuéni, analyste chez Saxo Banque.

Après des records atteints vendredi, Wall Street évoluait également dans le rouge lundi, à l'exception du S&P 500.

Vers 17H00 GMT, le Dow Jones Industrial Average perdait 0,16%, le Nasdaq reculait de 0,23% et l'indice élargi S&P 500 était stable (+0,02%).

Les marchés commencent donc la semaine sans prise de risques.

"Les investisseurs font une pause dans une semaine qui verra la publication de chiffres économiques importants en provenance de Chine et des États-Unis", précise Michael Hewson, analyste en chef chez CMC Markets UK.

L'indice des prix à la consommation aux Etats-Unis sera publié mardi et celui des ventes au détail est prévu pour jeudi.

"Il y a peut-être une volonté de ne pas trop se positionner avant les annonces de ces chiffres et d'avoir une posture un peu plus neutre", analyse Andrea Tuéni.

Une reprise économique trop fulgurante à la sortie de la crise sanitaire pourrait entraîner un emballement des prix et provoquer une hausse des rendements obligataires.

Pour l'heure, le taux américain à dix ans se stabilisait à 1,67%.

Au menu de la semaine également, les premiers résultats d'entreprises aux Etats-Unis avec les banques JPMorgan et Goldman Sachs qui ouvriront le bal des publications trimestrielles mercredi. Les analystes tablent sur une hausse d'environ 25% des bénéfices des sociétés du S&P 500 par rapport à la même période de 2020.

Microsoft achète de l'IA ___

Le cours du géant américain de l'informatique Microsoft était stable (+0,57% à 257,30 dollars) après l'annonce lundi de l'acquisition de Nuance Communications (+16,08% à 52,91 dollars), spécialisé dans l'intelligence artificielle, pour un montant de 19,7 milliards de dollars.

L'automobile anime le Dax ___

Les titres des constructeurs automobiles Daimler (+1,42% à 75,97 euros) et BMW (+1,08% à 88,95 euros) ont terminé en tête du Dax à Francfort. Volkswagen a en revanche perdu 0,67% à 235,55 euros.

Nouvelle désillusion chez Astrazeneca ___

Le titre Astrazeneca est repassé dans le rouge (-0,85% à 7.225,00 pence). Le laboratoire pharmaceutique a annoncé que son traitement contre le diabète Farxiga n'était pas efficace pour traiter les patients atteints de forme grave de Covid-19, selon les premiers résultats d'essais cliniques.

Les pubs anglais doivent encore patienter ___

A Londres, les titres de chaînes de pubs étaient en repli alors que le secteur a prévenu que tous les établissements ne pourraient pas rouvrir dès lundi. L'enseigne Wetherspoon a perdu 1,86% à 1.374,00 pence et Mitchells & Butlers 3,33% à 313,80 pence.

Un épilogue dans l'affaire Veolia et Suez ___

Les actions Suez (+7,73% à 19,87 euros) et Veolia (+9,66% à 24,75 euros) ont bondi après l'annonce, saluée par le gouvernement français, d'un accord en vue d'un rapprochement, mettant un terme à plusieurs mois de bataille médiatique et judiciaire entre ces deux groupes français présents dans l'eau et les déchets.

Du côté du pétrole, de l'euro et du bitcoin ___

Vers 17H00 GMT, le bitcoin évoluait à un niveau proche de son record (+0,28% à 59.844 dollars environ), après avoir dépassé les 60.000 dollars dans la journée à l'approche de l'introduction boursière d'une des plus grandes plateformes de ventes de cryptomonnaies, Coinbase.

Le record du bitcoin atteint mi-mars se situe à 61.742 dollars.

Les cours du brut repartaient à la hausse: le baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en juin valait 63,29 dollars à Londres, en progression de 0,54%.

A New York, le baril américain de WTI pour mai montait de 0,68%, à 59,70 dollars.

Dans le même temps, l'euro se reprenait face au dollar (+0,16% à 1,1915 dollar).

