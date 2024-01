La bourse de Paris a de nouveau cédé du terrain vendredi, suite à des indicateurs mitigés des deux côté de l'Atlantique. Elle a toutefois réduit ses pertes en deuxième partie de séance, clôturant en baisse de 0.4% à 7420 points (plus bas à 7350 points).



En zone euro, l'indice CPI est ressorti à 2.9% (3% attendu et 2.4% le mois dernier). Hors alimentation et énergie, il progresse de 3.4% (3.6% précédemment) tandis que l'indice PPI recule de 0.3% (-0.1% attendu et +0.3% le mois dernier).

Outre-Atlantique, le rapport mensuel atteste de la bonne santé de l'économie américaine. Le taux de chômage reste inchangé à 3.7% avec 216K créations d'emplois (173K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.4%.

L'ISM services a en revanche déçu. Il recule à 50.6 contre 52.7 précédemment mais les commandes industrielles rebondissent de 2.6%.

Sur le front des valeurs, Essilor a gagné 1.38%, Vivendi 1.11%, Engie 1% et Renault 0.97% tandis que Pernod Ricard a cédé 3.57%, Unibail 1.85%, Cap Gemini 1.78% et Hermès 1.66%.



Les indices américains ont pour leur part clôturé en timide hausse, marquant ainsi une pause après plusieurs séances de repli. Le Dow Jones a gagné 0.07% à 37466 points, le S&P500 0.18% et le Nasdaq100 0.15%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait s'inscrire en baisse de 0.2% à l'ouverture.

Techniquement, pas de changement, la dynamique est baissière sous les 7455 points. On attendra la sortie des 7350/7455 points pour plus de visibilité.