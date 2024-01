En l'absence ce réel catalyseur, la bourse de Paris a clôturé en baisse de 0.32% à 7426 points, la prudence restant de mise avant l'inflation américaine jeudi et le début de la saison des résultats trimestriels vendredi.

Les opérateurs limitent ainsi les initiatives, doutant du calendrier et de l'ampleur des prochaines baisses de taux aux Etats-Unis.



Sur le front des valeurs, Alstom a bondi de 5.49%, Sanofi a gagné 1.13%, Vinci 0.98%, Engie 0.83%, Eurofins 0.8% et Saint Gobain 0.7% tandis qu'ArcelorMittal perd 2.46%, Michelin 1.86%, Legrand 1.58% et LVMH 1.53%.



Les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé, le Dow Jones a perdu 0.42% à 37525 points, le S&P500 0.15% à 4756 points mais le Nasdaq100 a grappillé 0.17% en dépit d'une légère hausse des rendements.



Aujourd'hui, la séance sera marquée par les stocks des grossistes à 16h et les stocks pétroliers à 16h30.

Le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.3%.



Graphiquement, pas de changement, on attendra la sortie des 7400/7460 points pour agir.