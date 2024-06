Après deux séances de fortes baisses, la bourse de Paris a clôturé en hausse de 0.97% à 7864 points hier, rassurée par les données sur l'inflation américaine légèrement meilleures que prévu.

L'indice des prix à la consommation est ressorti stable en mai (contre +0.3% en avril), alors que le consensus tablait sur une hausse de 0.1%. Il ressort ainsi en hausse de 3.3% sur un an, contre 3.4% le mois dernier.

Sur le front des valeurs, Schneider Electric a gagné 4.76%, STM 3.27%, Legrand 2.43%, Vinci 2.33%, Saint Gobain 2.21% et Société Générale 2.1% alors qu'Orange a encore perdu 2.67%, Bouygues 2.44%, Engie 1.72% et Thalès 1.03%.



Comme attendu, la Fed a maintenu ses taux inchangés hier. Elle a revanche considérer que l'inflation mettrait plus de temps que prévu à atteindre l'objectif des 2%. Ses membres estiment désormais qu'il ne devrait y avoir qu'une seule baisse de taux cette année.

Le S&P500 et le Nasdaq100 ont inscrit de nouveaux records pour la troisième séance d'affilée, avec des gains respectifs de 1.33% et 0.85% à la clôture, tandis que le Dow Jones a terminé en légère baisse de 0.09% à 38712 points.



Le CAC40 devrait quant à lui s'inscrire en baisse de 0.2% ce matin.

La production industrielle en zone euro sera dévoilée à 11h, le PPI américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage à 14h30.



Techniquement, l'indice parisien est en phase de reprise technique. A court terme, seule la sortie des 7759/7931 points sera déterminante. Les oscillations au sein de cette zone pourrait encore perdurer.