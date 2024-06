En attendant plusieurs rendez-vous majeurs en fin de semaine, la bourse de Paris a repris des couleurs hier, dans le sillage des valeurs financières et du luxe. Le CAC40 a clôturé en nette hausse de 1.03% à 7706 points.



BNP Paribas s'est adjugée 3.27%, Sanofi 3.13%, Edenred 2.55%, Publicis 2.06 avec Société Générale, tandis qu'Eurofins a perdu 13.15%, Téléperformance 0.6% et STM 0.42%.



Pénalisés une nouvelle fois par les valeurs technologiques, les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a gagné 0.67% à 39411 points, le S&P500 a cédé 0.31% à 5447 points et le Nasdaq100 1.15%.



Le marché parisien devrait ainsi ouvrir en repli de 0.3% ce matin.

Au niveau des statistiques, l'indice Case Shiller sera publié à 15h, l'indice du Conference Board et l'indice manufacturier de Richmond à 16h.



Graphiquement, le CAC40 reste en phase de rattrapage dans l'attente des élections législatives. Nous maintenons pour le moment un biais baissier avant ces grands rendez-vous.