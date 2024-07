CAC 40 : En baisse de 1.14% fortement pénalisé par le luxe

Par Le 25 juillet 2024 à 08:09Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager Négative sous les 7596 PTS Objectif de cours: 7400 PTS La Bourse de Paris a terminé en nette baisse de 1,12% à 7514 points hier, entraînée par LVMH dont les résultats du premier semestre ont été sanctionnés par le marché, pénalisant les autres valeurs du secteur du luxe. Côté valeurs, Edenred a engrangé 3,66%, Eurofins 3,33%, Orange 1,29%, ArcelorMittal 1,21% et Sanofi 0,84% tandis que LVMH a cédé 4,66%, Kering 4,54%, Safran 2,48%, Hermès 2,07 % et Saint-Gobain 1,68%. Wall Street a terminé dans le rouge ; le Nasdaq 100, repaire de la plupart des grandes capitalisations de la tech, a dégringolé de 3,64%, tandis que le Dow Jones a cédé 1,25% et le S&P 500, 2,31%. Le Nasdaq a vécu sa pire séance de Bourse depuis septembre 2022. Sur le front macroéconomique, la journée débutera avec la confiance dans les affaires en France (8h45), suivie par les données sur la masse monétaire M3 de la zone euro et le climat des affaires IFO en Allemagne (10h00). Plus tard, aux Etats-Unis, les commandes de biens durables, le PIB annualisé et les nouvelles demandes d'allocations-chômage seront disponibles à 14h30. Ce matin, le CAC 40 est en baisse de1.14% en préouverture d'après les contrats à terme. Graphiquement, la zone des 7456 devrait contenir la pression vendeuse. Si ce support est cassé, alors cela pourrait ouvrir la voie à un retour de l'indice vers ses récents plus bas, situés dans la zone des 7400 points Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

