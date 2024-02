Les principales Bourses européennes, hormis Paris et Francfort, ont été victimes mercredi de prises de bénéfice après le rebond de la veille, tandis qu'à Wall Street, la prudence était de mise à mi-séance à l'approche de la publication des chiffres de l'inflation américaine qui pourraient influer sur la trajectoire des taux de la Réserve fédérale.

Le CAC 40 a terminé pratiquement stable (+0,08%) à 7.954,39 points, peinant à franchir la barre des 8.000 points après son pic historique de 7.976,4 points, touché la semaine dernière.

Du côté des valeurs, Airbus a gagné 3.86%, Saint Gobain 1.51%, Alstom 1.39%, Legrand 1.34% et Engie 1.06%, tandis que Teleperformance a perdu 14.14%, STMicroelectronics 4,99%, Edenred 2.95%, Unibail 2.80% et Pernod Ricard 1.88%.

Pas mal de statistiques aujourd'hui. Pour rester sur les principales, citons les premières évaluations de l'inflation de février en France (8h45) et en Allemagne (14h00). Aux Etats-Unis, les nouvelles demandes d'allocations-chômage, l'inflation PCE et le revenu personnel et la consommation des ménages (14h30) précéderont le MNI Chicago PMI (15h45) et les reventes de logements (16h00).

La Bourse de Paris est attendue en hausse jeudi à l'ouverture, le contrat à terme sur le CAC 40 gagnait 13,4 points, soit 0,15%.