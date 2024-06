A quelques jours du premier tour des élections législatives, la prudence domine sur les places financières, à l'image du CAC40 qui a terminé en baisse de 0.69% à 7609 points hier.



Eurofins s'est adjugée 3.26%, Téléperformance 2.05%, Dassault Systèmes 1.08% et Kering 0.42% tandis qu'Airbus a cédé 2.82%, Bouygues 2.71%, ArcelorMittal 2.83%, Renault 2.34% et Unibail 2.28%.



L'actualité était peu fournie, les ventes de logements neufs sont ressorties à 619K aux Etats-Unis (698K le mois dernier) et les stocks pétroliers en hausse de 3.6M (contre -2.6M attendu et -2.5M la semaine précédente).



Les indices américains ont pour leur part clôturé sur de légers gains malgré la hausse des rendements obligataires. Le Dow Jones a gagné 0.04% à 39127 points, le S&P500 0.16% à 5477 points et le Nasdaq100 0.25%.



Aujourd'hui, les opérateurs attendent à 14h30 le PIB américain, les commendes de biens durables puis les promesses de ventes de logements à 16h.

Le CAC40 devrait ouvrir en hausse de 0.2% ce matin.



Graphiquement, le mouvement de consolidation se poursuit. Nous maintenons un biais baissier dans une logique de prudence avant des rendez-vous majeurs.