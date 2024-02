Malgré la hausse des rendements obligataires et les propos de Jerome Powell confirmant qu'il était peu probable qu'une baisse de taux intervienne en mars, la bourse de Paris a terminé non loin de l'équilibre hier (-0.03% à 7589 points).



Au niveau des statistiques, l'indice Final PMI services était conforme aux attentes en zone euro à 48.4 et légèrement moins bon que prévu aux Etats-Unis (52.5 contre 52.9 précédemment). L'ISM services était en revanche bien meilleur (53.4 contre 52 attendu et 50.6 le mois dernier).



Côté valeurs, STM a engrangé 2.51%, Kering 2%, L'Oréal 1.81% et Pernod Ricard 1.47% tandis qu'Alstom a cédé 4.06%, ArcelorMittal 2.63%, Air Liquide 2.01% et Société Générale 1.47%.



Les indices américains ont également marqué une pause après leurs records de la fin de semaine. Le Nasdaq100 a perdu 0.17%, le S&P500 a reculé de 0.32% à 4942 points et le Dow Jones a cédé 0.71% à 38380 points.

Le CAC40 devrait néanmoins reprendre des couleurs et ouvrir en hausse de 0.2% ce matin.

En données horaires, la consolidation horizontale perdure. Il faudra suivre de près la sortie des 7553/7653 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.