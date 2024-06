La bourse de Paris a aligné hier une deuxième séance consécutive de hausse, avec un gain de 0.76%0 7628 points, et récupère ainsi une partie de ses pertes de la semaine passée, à la faveur de la détente des rendements obligataires et des records de Wall Street.

L'inflation en zone euro a également rassurée, ressortant comme le mois précédent en hausse de 2.6% (2.9% hors alimentation et énergie).



Outre-Atlantique, les ventes au détail progressent de seulement 0.1% (consensus +0.3% contre -0.2% précédemment) et la production industrielle progresse de 0.9% alors qu'elle était ressortie stable le mois dernier.



Côté valeurs, Téléperformance a engrangé 3.47%, Unibail 2.55%, Vivendi 2.46%, Veolia 2.45%, Vinci 2.24% alors que Carrefour a perdu 4.26%, L'Oréal 1.2%, LVMH 1.02% et Hermès 0.28%.



Les indices américains ont une fois de plus terminé à leur zénith, tandis que le scénario d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine se profile, ce qui pourrait pousser la Fed à prochainement abaisser ses taux (probabilité de 67% pour septembre).

Le Dow Jones a clôturé en hausse de 0.15% à 38834 points, le S&P500 a gagné 0.25% à 5487 points et le Nasdaq100 0.03% alors que Nvidia est devenue la première capitalisation boursière mondiale.



Les marchés américains resteront fermées aujourd'hui pour Juneteenth et le CAC40 est attendu en hausse de 0.3%.

En données horaires, le rebond se confirme avec une première cible haussière qui reste pour le moment fixée vers 7686/7700 points.