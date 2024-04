En attendant les publications des géants de la Tech américaine cette semaine, le CAC40 a terminé en légère hausse de 0.22% à 8040 points, en l'absence de publication macroéconomique majeure.



Téléperformance s'est adjugée 3.2%, Edenred 2.7%, Unibail, Publicis et Carrefour 2.2%, Stellantis et Kering 2.1% tandis que Schneider Electric a cédé 1.82%, L'Oréal 0.89% et Renault 0.54%.



Les indices américains ont également regagné du terrain après la baisse de la semaine dernière. Le Nasdaq100 a repris 1.02% à 17210 points, le S&P500 a gagné 0.87% à 5010 points et le Dow Jones 0.67% à 38239 points.



L'indice parisien devrait ainsi ouvrir sur un gain de 0.4% ce matin.

En données horaires, le CAC40 demeure en phase de reprise technique depuis son test des 7900 points. Ce dernier devra déborder les 8071 points pour disposer d'un nouveau potentiel d'appréciation en direction des 8126 points.



Les opérateurs prendront connaissance des indices Flash PMI manufacturier et services des deux côtés de l'Atlantique, avant les ventes de logements neufs, l'indice manufacturier de Richmond et les résultats de Tesla et Texas Instruments après la clôture américaine.