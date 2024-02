Les marchés boursiers européens ont clôturé de manière indécise mercredi, dans l'attente des résultats de Nvidia et des détails du dernier compte-rendu de politique monétaire de la Fed. Le CAC 40 à Paris a légèrement progressé, enregistrant une hausse de 0,22% pour atteindre 7 812,09 points.

Du côté des valeurs, Carrefour a gagné 4.93%, Alstom 4.41%, Pernod Ricard 1.54% et Renault 1.37%, tandis que Edenred a perdu 11.46%, Dassault Systemes 0.82%, Unibail 0.80% et Safran 0.66%.

La séance parisienne a été marquée par la chute de 11,46% d'Edenred, société de services prépayés qui commercialise notamment les Ticket Restaurant, après la publication dans la presse italienne d'informations évoquant une enquête pour escroquerie visant la branche italienne du groupe.

Journée dédiée aux indicateurs PMI de février, avec la France (09h15), l'Allemagne (09h30), la zone euro (10h00), le Royaume-Uni (10h30) et les Etats-Unis (15h45). Outre-Atlantique, il y aura aussi l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago et les nouvelles demandes d'allocations-chômage (14h30), les ventes de logements existants (16h00) et les stocks de brut DOE (17h00).

Les marchés d'actions européens devraient ouvrir en hausse ce matin de 0.62%, d'après les contrats à terme.