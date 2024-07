CAC 40 : En hausse de 0,6% en ce début de semaine

Par Le 22 juillet 2024 à 08:00Par Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Partager En surveillance. Surveiller la sortie du range 7525 / 7653 La Bourse de Paris a terminé en baisse de (-0,69%) pour la quatrième fois en cinq séances vendredi à 7534 points vendredi, à court d'arguments pour progresser avant de s'attaquer à la saison des résultats d'entreprises en France. Le CAC 40 a reculé de 2,46% sur la semaine. Côte valeurs, Dassault Systèmes a engrangé 1.35%, Schneider Electric 0,95%, Orange 0,84%, Airbus 0,7% et Engie 0,39% tandis que Unibail a cédé 4.40%, STMicroelectronics 2,97%, Teleperformance 2,57%, Renault 2,05% et Pernod Ricard 2,04%.



Les trois principaux indices de Wall Street ont conclu en baisse: le Nasdaq a cédé 0,81%, le Dow Jones a baissé de 0,93% et le S&P 500 de 0,71% au cours d'une séance perturbée par une panne informatique mondiale qui a touché notamment des entreprises du secteur aérien et des opérateurs boursiers. Côte macroéconomique, la journée sera marquée aux États-Unis par l'indice d'activité nationale de la Fed de Chicago à 14h30. Ce matin, le CAC40 est hausse de 0,6% en préouverture, en attendant l'intensification de la saison des résultats trimestriels de la semaine.



Graphiquement, pas de changement. On attendra la sortie des 7525/7653 points pour plus de visibilité. Partager Eduardo Yusseppe Quiñonez Diaz Analyste

Le présent contenu constitue une recommandation d'investissement à caractère général, élaborée conformément aux dispositions visant à prévenir les abus de marché par la société Surperformance, éditrice de Zonebourse.com. Plus particulièrement, cette recommandation est fondée sur des éléments factuels et exprime une opinion sincère, complète et équilibrée. Elle s'appuie sur des données internes ou externes, considérées comme fiables à la date de leur diffusion. Nonobstant, ces informations, et la présente recommandation en découlant, sont susceptibles de contenir des inexactitudes, erreurs ou omissions, dont Surperformance ne saurait être tenue responsable.

Cette recommandation, qui ne constitue en aucun cas un conseil en investissement, n'est pas forcément adaptée à tous les profils d'investisseur. Le lecteur reconnait et accepte que tout investissement dans un instrument financier comporte des risques, dont il assume l'entière responsabilité, sans recours contre Surperformance.

Surperformance s'engage à divulguer tout conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité de ses recommandations.