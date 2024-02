Porté en grande partie par le compartiment du luxe, avec les résultats salués de Kering (+4.91%) ainsi que par le secteur automobile, le CAC40 a terminé en hausse de 0.71% à 7665 points hier, quelques dégagements étant intervenus en fin de séance (plus haut à 7685 points).



Du côté des valeurs, ArcelorMittal s'est adjugée 4.88%, Unibail 4.75%, STM 3.55%, LVMH 2.6% et Stellantis 2.12% alors que Crédit Agricole a perdu 5.21%, Sanofi 1.8%, Air Liquide 1.78% et Thalès 1.65%.

Au terme d'une séance hésitante et malgré la hausse des rendements obligataires, Wall-Street a finalement clôturé dans le vert et le S&P500 a brièvement dépassé le seuil des 5000 points.

Le Dow Jones a gagné 0.13% à 38726 points, le S&P500 0.06% à 4997 points et le Nasdaq100 s'est adjugé 0.16%.



Le CAC40 devrait néanmoins ouvrir en repli de 4% ce matin.



Techniquement, l'indice parisien revient à quelques points de son record mais reste enfermé depuis fin janvier dans la zone des 7553/7702 points. Seule la sortie de cette large zone permettra de renouer avec une dynamique affirmée.