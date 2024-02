En attendant les nombreuses publications de sociétés tout au long de la semaine, les places européennes évoluent autour de l'équilibre aujourd'hui. Les opérateurs limitent ainsi les initiatives tandis que la Fed ne semble pas disposée à baisser ses taux en mars.

Le CAC40 s'effrite actuellement de 0.06% à 7587 points et le S&P500 perd 0.25% en préouverture.



Au niveau des valeurs, Téléperformance gagne 1.4%, Engie et Danone 1%, Pernod Ricard 0.9% et Kering 0.8%. A l'opposé, Alstom cède 1.4%, Stellantis 1.2% et Total 1%.



Du côté des statistiques, l'indice Final PMI services était conforme aux attentes en zone euro à 48.4 et l'indice PPI recule de 0.8% (-0.3% le mois dernier).

L'indice Final PMI services sera publié à 15h45 aux Etats-Unis et l'ISM services à 16h.



Graphiquement, pas de changement. On pourra conserver un biais baissier sous les 7653 points avec les 7553 points comme premier objectif.