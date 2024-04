Après avoir passé la majeure partie de la séance dans le vert hier, les places européennes ont finalement clôturé en territoire négatif face à la remontée des rendements obligataires. Le CAC40 a ainsi terminé en repli de 0.17% à 8091 points, contre un plus haut à 8146 points.



Du côté des valeurs, STM a engrangé 5.39%, Accor 2.93%, Renault 2.43%, Schneider Electric 1.67% tandis qu'Eurofins a cédé 7.73%, Kering 6.87%, Orange 3.58%, Air Liquide 2.32% et Axa 1.92%.

Au terme d'une séance volatile, les indices américains ont quant à eux terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a perdu 0.11% à 38460 points, le S&P500 a grappillé 0.02% à 5071 points et le Nasdaq100 a gagné 0.32%.

Après la clôture, les résultats de Meta ont déçu, le titre plongeait de plus de 15% dans les échanges électroniques.



Aujourd'hui, la séance sera animée par le PIB américain, les inscriptions hebdomadaires au chômage et les stocks des grossistes à 14h30 avant les promesses de ventes de logements à 16h. Microsoft, Alphabet et Intel publieront aussi leurs résultats après la clôture de Wall Street.

Dans cette attente, le CAC40 devrait ouvrir en baisse de 0.2% ce matin,



Graphiquement, le marché parisien devrait tester à l'ouverture la zone des 8070 points, ce niveau devra engendrer une réaction haussière sous peine d'une poursuite des dégagements en direction des 8045/8015 points.