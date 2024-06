De nouveau pénalisée par la hausse des rendements obligataires et le repli des valeurs bancaires, le CAC40 a rapidement décroché hier après un début de séance positif. L'indice parisien a ainsi clôturé en forte baisse de 1.33% à 7789 points hier, toujours plombé par le résultats des élections européennes du week-end et l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale.

Du côté des valeurs, Carrefour a gagné 1.17%, Edenred 0.69%, Danone 0.34% et Eurofins 0.26%. Toutes les autres composantes du CAC40 ont cédé du terrain. Parmi les plus fortes baisses, Société Générale cède 5.02%, Unibail 4.1%, Crédit Agricole 3.9%, BNP Paribas 3.89% et Vinci 3.86%.



En attendant l'inflation américain et les projections de la Réserve Fédérale, un statu quo étant largement attendu aujourd'hui, les indices américains ont terminé en ordre dispersé. Le Dow Jones a cédé 0.31% à 38747 points alors que le Nasdaq100 (+0.71%) et le S&P500 (+0.27% à 5375 points) ont inscrit un énième record, portés notamment par Apple (+7.26%).



Ce matin, les contrats Futures présagent d'une hausse de 0.3% pour le CAC40.

L'indice CPI sera publié à 14h30 aux Etats-Unis (consensus +0.1%, soit +3.4% en rythme annuel), les stocks pétroliers à 16h30, la décision de la Fed sur les taux à 20h et Jerome Powell fera sa conférence de presse à 20h30.



Graphiquement, la tendance reste clairement baissière en données horaires sous les 7850 points, niveau correspondant à la moyenne mobile à 20 heures. Un retour au-dessus de ce niveau militerait pour l'amorce d'une reprise technique en direction des 7931 points dans un premier temps voire 8000 points par extension. Sous les 7759 points, les prochains objectifs baissiers seraient alors fixés à 7224/7693 points.