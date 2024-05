Pénalisé par les incertitudes sur le calendrier de baisse de taux aux Etats-Unis ainsi que par l'automobile, les technos et les pétrolières, le CAC40 a clôturé en baisse de 0.88% à 7914 points, malgré la bonne orientation de Wall Street à l'ouverture.



Téléperformance a bondi de 13.85%, ArcelorMittal a gagné 3.14%, Engie 2.53%, Renault 1.93% et Société Générale 1.58% tandis que Stellantis a cédé 4.34%, STM 3.67%, Total 2.4%, Eurofins 1.91% et Axa 1.76%.



Les statistiques américaines étaient mitigées. Les inscriptions hebdomadaires au chômage sont ressorties comme la semaine dernière à 208K, les commandes industrielles progressent de 1.6% (1.2% précédemment), la productivité monte de 0.3% (3.5% le mois dernier) mais le cout du travail progresse de 4.7%..



Digérant les propos de Jerome Powell, qui a néanmoins laissé la porte ouverte à une baisse de taux plus tard dans l'année, les indices américains ont regagné un peu de terrain. Le Dow Jones s'est adjugé 0.85% à 38225 points, le S&P500 0.91% à 5064 points et le Nasdaq100 1.29%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.3% ce matin, avant le taux de chômage en zone euro à 11h et surtout le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30. Le consensus table sur un taux de chômage inchangé à 3.8%, avec 238K créations d'emplois (303K le mois dernier) et un salaire horaire en hausse de 0.3%. L'indice Final PMI services sera ensuite dévoilé à 15h45 et l'ISM services à 16h.



Graphiquement, la dynamique en baissière en données horaires. A très court terme, on suivra de près la sortie des 7899/7972 points pour agir dans un sens comme dans l'autre.