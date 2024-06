Les places européennes évoluent en nette baisse aujourd'hui, au lendemain des élections européennes marquées par une poussée de l'extrême droite dans plusieurs pays. Le CAC40 décroche quant à lui de 1.96% à 7844 points, plus forte baisse en Europe, après l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale.



Du côté des valeurs, seule Michelin évolue en territoire positif (+0.4%). Société Générale perd 7.5%, Vinci 5.4%, BNP Paribas 4.8%, Crédit Agricole 4.5% et Engie 4.4%.



Ce début de semaine s'annonce calme en termes de publications macroéconomiques et il faudra attendre mercredi pour prendre connaissance de l'indice CPI aux Etats-Unis et la décision de la Fed en matière de politique monétaire.



Graphiquement, la configuration apparaît nettement dégradée. Le CAC40 a comblé dans les premiers échanges un gap laissé ouvert le 22 février et tente de se stabiliser. A très court terme, on suivra la sortie des 7812/7881 points.

La rupture des 7812 points ouvrirait la voie aux 7774 points puis 7724/7693 points, borne d'un autre gap laissé ouvert le 15 février.