En attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30, la bourse de Paris s'enfonce peu à peu dans le rouge sur fond d'incertitudes au sujet du calendrier d'assouplissement monétaire de la Fed. L'indice parisien recule désormais de 0.94% à 4380 points et le S&P500 cède 0.2% en préouverture.



En zone euro, l'indice CPI est ressorti en hausse de 2.9% (contre 3% attendu et 2.4% le mois dernier). L'indice Core progresse quant à lui de 3.4% (3.6% précédemment) et l'indice PPI baisse de 0.3% (consensus -0.1% contre +0.3% précédemment).

Cet après-midi, le rapport mensuel sur l'emploi devrait fait état d'un taux de chômage à 3.8%, Avec 168K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%.

L'ISM services sera publié à 16h ainsi que les commandes industrielles.



Graphiquement, la dynamique reste baissière sous les 7455 points. L'enfoncement des plus bas du jour ouvrirait la voie aux 7300 points.