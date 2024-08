Les mauvais résultats d'entreprises et les craintes de ralentissement de l'économie américaine ont lourdement pesé sur la tendance hier, à l'image du CAC40 qui a clôturé en forte baisse de 2.14% à 7370 points.

Orange a gagné 0.59%, Carrefour 0.29% et Eurofins 0.11%. Toutes les autres composantes ont perdu du terrain. Société Générale a cédé 8.97%, Safran 4.83%, ArcelorMittal 4.54%, Airbus 4.32%, Schneider Electric 4.11%, Saint Gobain 3.85% et STM 3.32%.



Outre-Atlantique, les inscriptions hebdomadaires au chômage remontent à 249K (235K la semaine passée), les dépenses de construction reculent de 0.3% et l'ISM manufacturier est ressorti à 46.8 (contre 48.5 le mois dernier). Ces statistiques ont fait chuter Wall Street malgré les annonces de Jerome Powell la veille au sujet d'une possible baisse de taux en septembre.

Le S&P500 a perdu 1.37% à 5446 points, le Dow Jones 1.21% à 40347 points et le Nasdaq100 2.44%.



En attendant le rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30, le CAC40 est attendu en baisse de plus de 0.8% ce matin.

Techniquement, la dynamique reste dégradée. En l'absence de réaction positive dans les premiers échanges, les objectifs baissiers seraient fixés à 7281/7254 voire 7213 points par extension.