Plombé par les valeurs financières et les technologiques et l'automobile, le CAC40 s'inscrit en repli de 0.7% à 7319 points aujourd'hui, dans l'attente de la publication du rapport mensuel sur l'emploi américain à 14h30.

Le consensus table sur un taux de chômage à 4.1%, avec 176K créations d'emplois et un salaire horaire en hausse de 0.3%.



L'indice S&P500, qui a clôturé en forte baisse de 1.37% hier, cède encore 1.15% en préouverture.



Du côté des valeurs, Engie grimpe de 2.9%, Axa gagne 2%, Sanofi 1.1% et Danone 0.9% tandis que Crédit Agricole perd 5.1%, Société Générale 4.5%, STM 3.6%, Téléperformance 3.4% et Renault 3%.



Techniquement, la dynamique demeure clairement négative. Des déceptions concernant l'emploi US pourrait conduire le CAC40 vers les 7281/7254 points puis 7213 points.