Malgré les incertitudes sur le calendrier des baisses de taux, la bourse de Paris a nettement réduit ses pertes hier après l'ouverture de Wall Street et l'indice parisien a finalement clôturé en baisse de 0.18% à 7398 points (plus bas à 7343 points).



Dassault Systèmes s'est adjugé 2.72%, Publicis 1.59%, Sanofi 0.9%, Edenred 0.85% et Orange 0.84% tandis qu'Alstom a perdu 3.54%, Téléperformance 2.87%, Engie 1.94% et Saint Gobain 1.23%.



Sur le plan macroéconomique, l'indice Zew allemand se redresse à 15.2 (12.8 précédemment) alors que l'indice Empire state manufacturier s'enfonce à -43.7 (-14.5 le mois dernier).



Outre-Atlantique, les indices américains ont également cédé du terrain, dans le sillage des résultats mitigés des banques américaines (Morgan Stanley -4.16% et Goldman Sachs +0.71%) et d'Apple (-1.23%). Les commentaires de Christopher Waller, gouverneur de la Réserve fédérale ont également semé le doute, ce dernier estimant qu'il n'était pas nécessaire de se précipiter pour baisser les taux d'intérêt.

Le Dow Jones a terminé en repli de 0.62% à 37361 points, le S&P500 a perdu 0.37% à 4765 points et le Nasdaq100 0.01%.

Le CAC40 cède ainsi 1.1% en préouverture, pénalisé également par le repli des places asiatiques.

En Chine, le PIB progresse de 5.2% (4.9% précédemment), la production industrielle de 6.8% et les ventes au détail de 7.4% (10.1% le mois dernier).

L'indice Final CPI sera publié à 11h en zone euro puis aux Etats Unis, les ventes au détail et les prix à l'importation à 14h30, la production industrielle à 15h15 et les stocks des entreprises à 16h, avant le Livre Beige de la Fed à 20h;



Graphiquement, la dynamique reste dégradée et l'indice CAC40 pourrait prochainement rallier le seuil des 7300 points.