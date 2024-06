Malgré la bonne orientation du luxe et des pétrolières, le CAC40 cède 0.64% à 7657 points, lesté par l'aéronautique et les banques.



Airbus décroche de 11.3%, Safran cède 4.7%, Thalès 3%, STM 2.2%, Téléperformance 1.4%, Renault 1.2% et BNP Paribas 1%.

Eurofins récupère en revanche 4.8%, Kering gagne 2%, Air Liquide 1.7%, LVMH 1.1% avec Hermès.



Du côté des statistiques, l'indice Case Shiller sera publié à 15h, l'indice du Conference Board et l'indice manufacturier de Richmond à 16h.

Techniquement, le CAC40 a ouvert en gap baissier ce matin et peine à reprendre de la hauteur. Le premier objectif baissier reste pour le moment fixé à 7620 points, zone de convergence avec la moyenne mobile à 50 heures.