Le CAC40 repart fortement à la baisse aujourd'hui, pénalisé notamment par les pétrolières et les financières, en attendant la décision de la BCE sur les taux jeudi.

L'indice parisien cède actuellement 0.87% à 7928 points et le S&P500 recule de 0.55% en préouverture.



Seules statistiques au programme l'enquête JOLTS et les commandes industrielles seront publiées à 16h.



Sur le front des valeurs, STM gagne1.9%, Dassault Systèmes 1%, Sanofi 0.7% et L'Oréal 0.6%. DU côté des baisses, Total perd encore 2.8%, Renault 2.7%, Société Générale 2.5%, BNP Paribas 2.4%.



Graphiquement, le CAC40 revient à proximité de la borne basse de son range. Une réaction positive devra intervenir dans la zone des 7914 points sous peine de l'amorce d'une consolidation de plus forte ampleur en direction des 7855/7821 points.