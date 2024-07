En attendant les résultats du premier tour des législatives, la bourse de Paris a terminé en baisse de 0.68% à 7479 points vendredi, malgré des données rassurantes au sujet de l'inflation américaine.



STM a gagné 1.51%, Renault 1.14%, Dassault Systèmes 0.97% tandis que L'Oréal a cédé 3.03%, Téléperformance 3.02%, Edenred 2.26%, Legrand 1.89% et Airbus 1.82%.



Outre-Atlantique, l'indice Core PCE est ressorti en hausse de 0.1% (contre 0.3% le mois dernier), les dépenses des ménages progressent de 0.2% et les revenus de 0.5%.

Les indices américains ont dans un premier temps inscrit de nouveaux records absolus avant de subir des prises de bénéfices, dans le sillage de la hausse des rendements obligataires.



A la clôture, le Dow Jones cédait 0.12% à 39118 points, le S&P500 reculait de 0.41% à 5460 points et le Nasdaq100 de 0.71%.



Aujourd'hui, le CAC40 gagne près de 3% en préouverture, alors que le Rassemblement national est arrivé en tête dimanche du premier tour des élections législatives, devançant le Nouveau Front populaire et le camp présidentiel.



Graphiquement, l'indice parisien amorce une reprise technique et devrait tester ce matin la zone des 7620 points. Au-dessus de ce niveau, les 7700/7725 points seraient alors en ligne de mire.