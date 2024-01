En attendant l'inflation américaine et les premiers résultats de sociétés pour le quatrième trimestre vendredi, l'attentisme est resté de mise hier en Europe, à l'image du CAC40 qui a terminé à proximité de l'équilibre (-0.01% à 7426 points). Son homologue allemand, le Dax, grapillait pour sa part 0.01%.



Au niveau des valeurs, Hermès a gagné 1.52%, Dassault Systèmes 1.23%, Safran 1.14%, Stellantis 1.05%, Thalès 0.87% alors que Saint Gobain a perdu 2.86%, Alstom 1.76%, Téléperformance 1.5%, Société Générale 1.31% et Cap Gemini 1.11%.



Les indices américains ont quant à eux gagné du terrain, portés par les valeurs technologiques. Le Dow Jones a engrangé 0.45% à 37695 points, le S&P500 0.57% à 4783 points et le Nasdaq100 0.69%.



Aujourd'hui, le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.65%.

A 14h30, les opérateurs prendront connaissance des inscriptions hebdomadaires, et de l'indice des prix à la consommation (consensus 3.2% contre 3.1% le mois dernier).

En données horaires, l'indice consolide depuis plusieurs séances au sein du range 7400/7460 points. Une sortie par le haut de cette zone devrait permettre de rallier les 7485 points (moyenne mobile à 100 heures). Au-delà, on pourrait viser 7500/7535 points.