Malgré une inflation américaine supérieure aux attentes hier, les anticipations d'une baisse des taux directeurs de la Fed en mars n'ont par évolué. L'indice CAC40 repart ainsi à la hause aujourd'hui (+1.08% à 7467 points), en attendant les premiers résultats des banques américaines.



JPMorgan, Citigroup, Bank of America et Wells Fargo dévoileront leurs chiffres avant l'ouverture de Wall Street.



Du côté des statistiques, l'indice PPI devrait ressortir en hausse de 0.1% aux Etats-Unis à 14h30 et l'indice Core en hausse de 0.2%.



Graphiquement, on continuera de surveiller la sortie des 7350/7480 points pour plus de visibilité.