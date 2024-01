Après un plus haut à 7479 points dans les premiers échanges, dans le sillage de Wall Street, le CAC40 a nettement réduit son avance avant la publication de l'inflation américaine à 14h30.

Les valeurs financières pèsent sur la tendance et l'indice parisien affiche désormais un timide gain de 0.21% à 7442 points.



Téléperformance bondit de 7%, Alstom gagne 2.1%, Pernod Ricard 1.8% et Orange 1.2% tandis que Société Générale cède 3.6%, BNP Paribas 1.15%, Publicis 1.1%, ArcelorMittal 0.9%.



Concernant les statistiques, les opérateurs anticipent un indice des prix à la consommation en hausse de 3.2% aux Etats-Unis (contre 3.1% le mois dernier). Il devrait progresser de 0.2% sur un mois (0.1% le mois dernier) et de 0.3% hors alimentation et énergie. Les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à la même heure.



Graphiquement, l'indécision perdure mais l'indice fait preuve de fermeté.

En attendant le coup d'envoi des trimestriels, l'inflation américaine pourrait être source de volatilité. On suivra la sortie des 7400/7479 points.