Après six séances consécutives de hausse et un nouveau record absolu vendredi dernier à 8259 points, le CAC40 a marqué une pause hier en attendant les données sur l'inflation américaine. L'indice parisien a clôturé en timide baisse de 0.12% à 8209 points.



Du côté des valeurs, Téléperformance a gagné 3.85%, Stellantis 3.7%, Sanofi 2.36%, Renault 2.17% et Carrefour 1.82% alors que Safran a perdu 1.41%, Airbus 1.18%, Pernod Ricard 1.07% et Publicis 0.88%.



Bien orientés à l'ouverture, les indices américains ont clôturé en ordre dispersé, en l'absence de statistique majeure. Le Dow Jones a cédé 0.21% à 39431 points, le S&P500 s'est effrité de 0.02% à 5221 points et le Nasdaq100 a gagné 0.21%.



Le CAC40 devrait ainsi ouvrir autour de l'équilibre ce matin.

Les opérateurs prendront connaissance de l'indice Zew en Allemagne à 11h puis de l'indice PPI aux Etats-Unis à 14h30 avant l'intervention de Jerome Powell à 16h.



Techniquement, la configuration demeure inchangée. Seul l'enfoncement des plus bas d'hier militerait pour l'amorce d'une consolidation avec les 8121/8078 points comme premiers objectifs baissiers. Dans le cas contraire, le dépassement des 8259 points ouvrirait la voie aux 8300 points.