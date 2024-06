En attendant l'indice Core PCE aux Etats-Unis et le premier tour des élections législatives dimanche, la bourse de Paris a terminé en baisse de 1.03% à 7530 points hier, alourdie notamment par Edenred (-4.11%), Stellantis (-4.01%), L'Oréal (-3.37%), Vinci (-2.22%) et Pernod Ricard (-2.17%).

Kering a en revanche bondi de 4.67%, Unibail a gagné 1.16%, Téléperformance 0.7% et Safran 0.48%.

Au niveau des statistiques, les commandes de biens durables progressent de 0.1% (-0.5% attendu et +0.6% le mois dernier). Hors alimentation et énergie, elles reculent de 0.1% (consensus +0.2% et +0.4% précédemment).

Le PIB était pour sa part conforme aux attentes, en hausse de 1.4% (1.3% en précédente estimation) et les inscriptions hebdomadaires au chômage retombent à 233K (239K la semaine dernière).

Les indices américains ont quant à eux terminé en légère hausse, dans le sillage de la détente des rendements. Le Dow Jones a grappillé 0.09% à 39164 points, le S&P500 s'est adjugé 0.09% à 5482 points et le Nasdaq100 0.19%.

Le CAC40 devrait ainsi ouvrir en hausse de 0.2%.

Graphiquement, la dynamique demeure baissière sous les 7620 points. En l'absence de réaction positive dans la zone de cours actuelle, l'indice pourrait rapidement retourner vers ses récents points bas.